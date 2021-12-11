دولة عربية تستقبل "زائرا سماويا" فائق السرعة

وسيكون المذنب على مسافة آمنة للغاية من الأرض تبلغ نحو 34 مليون كيلومتر.ويُمكن لملايين البشر في الدول العربية مشاهدة هذا الحدث قبل أن ينطلق المذنب ناحية كوكب الزهرة، ويمر على مسافة نحو 4 ملايين كيلومتر فقط من الكوكب في مشهد لن يتكرر ربما لآلاف السنين، بحسب مجلة ناشيونال جيوغرافيك.ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهره، قوله إن المذنب ليونارد "يزداد سطوعا ابتداء من 14 ديسمبر، وسيصبح مرئيا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرة".وأوضح أن "الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة، تبلغ 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض".وعلى الرغم من سرعة المذنب عبر الفضاء الشاسع لنظام الأرض الشمسي، فمن غير المتوقع رؤيته السريعة عبر السماء.وبحسب مجلة ناشيونال جيوغرافيك، فقد تم اكتشاف هذا المذنب لأول مرة في يناير 2021، ومن المحتمل أن يكون قد أمضى 35 ألف سنة في السفر نحو الشمس. وكان العالم غريغوري ليونارد هو أول من رصده.