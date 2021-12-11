الرئيس اللبناني يشيد بمواقف العراق ويتغنى بشجاعة شعبه

وقال عون في كلمته التي القاها في الاحتفال بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية، والتي نظّمتها السفارة العراقية في بيروت، ان البلدين تربطهما علاقات اخوية وثيقة ومتطورة.وأضاف عَون موجها خطابه الى الشعب العراقي ، انه: "ليُسعدني أن أخاطبكم في هذه المناسبة، واشارككم مشاعر العزّ والفخر وأنتم تتحدّرون من أرض خصبة بتاريخها الحضاري وعراقة تراثها، ومفكّريها، وأُدبائها، ومساهمتها الثريّة في مسار الإنسانية نحو الارتقاء والتطوّر".وأوضح عون، أن "لبنان والعراق تربطهما علاقاتٍ أخوية وثيقة ضمن انتمائهما العربي، تزيدها الأيامُ والسنواتُ غنىً وتعاوناً ومشاركةً، حتى في التحدّيات والظروف والأحداث، فقد شاءَت الأقدار أن يكون إعلان دولة لبنان الكبير متزامناً مع ثورتكم بفارق سنةٍ واحدة فقط، وشاءَت أيضاً أن تتشابه التحدّيات التي واجهها شعبانا، أمنية كانت أم اقتصادية".واضاف ، أن "لبنان يحفظ للعراق مشاعرَ التقدير والامتنان، لوقوفه الدائم إلى جانبه في كافّة الظروف والمراحل، برغم التحدّيات الصعبة التي تواجهكم، وآخرُ غيث الأخوّة كان عبر مبادرة مسؤولي العراق إلى اتّخاذ قرار بتزويد لبنان بالنفطِ لتشغيل معامل الكهرباء لدينا"،موجها "تحية تقديرٍ قلبية لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والمسؤولين المعنيين بهذا الملف، على هذه المبادرة التي نأمل أن تساهم قريباً في تغطيةِ جانبٍ من احتياجات شعبِنا، وتخفيف بعض الاعباءِ عنه".وتابع الرئيس اللبناني: "لي ثقةٌ كبيرةٌ بأن العراقَ قادرٌ على استعادة أمجاده وتفعيل طاقات شعبه، والنهوض إلى أعلى المراتب التي يستحقّها، ومجاراة تطوّر العصر وآفاقه".ودعا عون العراقيين بالقول "فليكن أملكم بالغدِ كبيراً، وبأنفسكم أكبر، لأنكم شعبٌ اصيل ومتجذّر بالشهامة والمروءة والاستنارة ولتكن مئوية تأسيس دولة العراق باباً لمستقبلٍ تصنعونه بأحلامكم الحيّة، واتّحاد إرادتكم، وبيننا وبينكم مسيرة لن تنقطع، وقودها المحبّة، وتبادل الاحترام".المصدر: جريدة اللواء اللبنانية