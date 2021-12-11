حماس تكشف سبب انفجار مخيم "البرج الشمالي" في لبنان

وأوضحت الحركة في بيان لها: أن "سبب الانفجار نتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا".وأشارت إلى أن "المنظفات والمطهرات والمواد الأولية الخاصة لمكافحة كورونا كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، مؤكدة أن الخسائر كانت محدودة".وأدناه نص البيان كاملًا:حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، وبعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة، ونشكر الله تعالى على حفظه ورحمته ولطفه.إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ نعبِّر عن ألمنا لهذا الحادث، نحيِّي حالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه.وتحيّي حركة حماس كذلك صمود وشهامة أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسؤولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسّك بحق العودة إلى فلسطين.وتستنكر حركة حماس حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكّد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث.كما تشكر حركة حماس جميع المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت إلى التعامل مع الحريق.وتقدّر حركة حماس عاليًا الجهود الطيبة التي بذلها المجتمع اللبناني المجاور، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث.المصدر: فلسطين اليوم