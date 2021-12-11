زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب شرقي ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 26 دقيقة و 6 ثوان من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 56 دقيقة و 6 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.82 والطول الشرقي 56.77 درجة وفي عمق 8 كم من سطح الارض.ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.وتقع بلدة خانوك على بعد 60 كم من مدينة كرمان مركز المحافظة.