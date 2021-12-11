مقتل مسلح قرب قصر "كنسينغتون"

وقالت الشرطة إنها أُبلغت قرابة الساعة 15:00 (بالتوقيت المحلي وغرينتش)، أن رجلاً يحمل مسدساً شوهد وهو يدخل أحد المصارف ومكاتب المراهنة في شارع غرب لندن، قبل أن يستقل سيارة مغادرا المكان.وأضافت الشرطة: "في الساعة 15:19 أوقفت عناصر مسلحة سيارة عند تقاطع شارعي كينسينغتون وبالاس غيت"، قرب قصر كنسينغتون، حيث يقيم الأمير وليام وعائلته.وتابعت في بيان: "اُطلقت عيارات نارية وأصيب رجل بجروح". وأُعلنت وفاة الرجل بعيد الساعة 16:00، رغم تدخل رجال الإنقاذ على الفور.وأوضحت الشرطة أن الحادث "لا يحمل صفة الإرهاب". وتم إبلاغ قسم المعايير المهنية في شرطة لندن بالحادثة. وأشارت الشرطة مساء السبت إلى أن هوية الضحية لم تحدد بعد.