مجموعة السبع: مفاوضات فيينا الفرصة الأخيرة ولن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية

وحسب "رويترز"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الأحد، في ليفربول، في ختام اجتماع لدول المجموعة.وقالت تروس إنه "حان الوقت لكي تأتي إيران للمفاوضات وتتمتثل للاتفاق النووي، وهذه هي الفرصة الأخيرة".وأضافت "نحث إيران على التفاوض بجدية وتقديم عرض جدي"، مؤكدة "لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، قد أعلنت أمس السبت، إن المحادثات النووية في فيينا "لم تحرز أي تقدم"، لافتة إلى أن "الوقت ينفد أمام الاتفاق النووي الإيراني".وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.وتصر طهران على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عنها كشرط مسبق للعودة بالعمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وتضم مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.