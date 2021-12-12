إيران تعلق على "استعداد إسرائيل" للخيار العسكري ضدها

وقال اللواء موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية إن "هراء الإسرائيليين نابع من باب الخوف والذعر، وإلا فإن قادة هذا النظام (الإسرائيلي) يعلمون أنه إذا أرادوا تحويل هراءهم إلى فعل، سيتلقون ردا وستنتهي حياتهم قريبا".ومن جهة أخرى، أشار إلى أن العقوبات الأمريكية على القوات المسلحة الإيرانية "فقدت فعاليتها" منذ فترة طويلة.وكانت صحيفة "هآرتس" أفادت اول أمس السبت بأن غانتس أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن "الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية".