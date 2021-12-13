دراسة: جرعتان من اللقاحات غير كافية للوقاية من " أوميكرون"

ونشر باحثون من جامعة "أكسفورد"، نتائج دراسة لم تحظ حتى الآن بمراجعة من جانب علماء مناظرين حللوا فيها عينات من دماء المشاركين في دراسة كبيرة لبحث إمكانية المزج بين اللقاحات ممن سبق أن حصلوا على جرعات من لقاحي أسترازينيكا-أكسفورد، وفايرز-بيونتيك".وقالت الدراسة، إنه "لا توجد أدلة حتى الآن على أن انخفاض مستوى الأجسام المضادة المكافحة للعدوى قد يؤدي إلى تزايد خطر الإصابة بأعراض حادة أو الدخول للمستشفى، أو الوفاة لمن حصل على جرعتين من اللقاحات المعتمدة".وقال ماثيو سنيب الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي شارك في الدراسة: "هذه البيانات مهمة لكنها ليست سوى جزء من الصورة".وكانت قد أفادت منظمة الصحة العالمية، بأنه "من المرجح أن ينتشر المتحور أوميكرون أكثر من نظيره دلتا، وأن يتسبب في أعراض أقل حدة مما يجعل اللقاحات أقل فعالية أمامه. وأكدت المنظمة أنه تم رصد المتحور أوميكرون في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها".وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه "حتى الآن -وبسبب نقص البيانات الكافية- لا يمكن معرفة ما إذا كان معدل التفشي المرتفع لدى السكان ذوي المناعة العالية يرجع إلى حقيقة أن أوميكرون يفلت من المناعة، أو يستغل قابلية الانتقال العالية الكامنة، أو أنها مزيج من الاثنين".