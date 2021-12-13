وزير الطاقة السعودي: سنزيد انتاج النفط في 2022

وقال بن سلمان في تصريح لوكالة "رويترز" ان " المملكة ستكون إحدى عدد قليل من الدول ستزيد إنتاج النفط في 2022".



واضاف أن "النفط سيشكل 28% من الطلب على الطاقة حتى عام 2045 على الأقل مقارنة مع 30% في 2020"، مبينا أن "تقليص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والحفر قد يخفض إنتاج النفط بمقدار 30 مليون برميل بحلول 2030".

واوضح بن سلمان إن "العالم مقبل على أزمة طاقة في شكل أو آخر في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الانتاجية وزيادتها"، محذرا من "تلاشي الطاقة الانتاجية الغير مستغلة عالميا".

واشار إلى أن "الدولة الوحيدة الي أقدمت على زياردة انتاجهى هي المملكة وذلك في نيسان 2020، في أوج جائحة كورونا"، لافتا إلى "أننا عالجنا عدم اليقين بيقين، فالتردد من قبل الآخرين هو نعمة ومبادرة الاستثمار أفضل من التردد".

وتابع : " إذا انكمش الطلب على النفط في المستقبل فإن منتجي أوبك سيمثلون حصة أكبر في السوق"، معلنا أن "البنية التحتية للغاز الطبيعي، بما يشمل خطوط الأنابيب، ستكون مملوكة للدولة".