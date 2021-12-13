ولي عهد أبو ظبي يوافق على زيارة إسرائيل

وقال مكتب بينيت أنه غادر الإمارات التي كان يزورها يومي الأحد والاثنين، حيث وجه دعوة إلى محمد بن زايد ليزور إسرائيل، مضيفا أن ولي عهد أبو ظبي وافق على ذلك.وقال بينيت في كلمة مصورة قبل أن يتوجه إلى إسرائيل: "أختتم زيارة بالغة الأهمية إلى الإمارات. أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على الاستقبال بحفاوة خاصة وعلى المحادثات العميقة والصادقة والجوهرية".وتابع: "تحدثنا خلال اليوم عن قوة للبلدين، إن هدفنا هو توسيع العلاقات لكي يكون هناك سلام ليس فقط بين القادة بل إنما بين شعبينا".