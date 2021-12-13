رئيس الاركان الايراني: ازالة بعض سوء التفاهم مع الامارات والسعودية

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، ان "اللواء محمد باقري استقبل اليوم ، رئيس أركان الجيش العماني العميد عبد العزيز المنذري".واضافت ان "المسؤول العسكري الإيراني قال خلال اللقاء "عقدنا اجتماعات عدة مع مسؤولين من الإمارات والسعودية، وتم حل سوء التفاهم لدرجة ما".وأشار إلى أن "إيران مستعدة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار وحل الخلافات معها خاصة بعد مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة كي لا يستغل الأجانب ذلك".واوضح رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أنه "يمكن لحكومة سلطنة عُمان أن تلعب دورا مهما بين إيران ومملكة البحرين التي لا توجد اتصالات مناسبة معها حتى الآن".وفيما يتعلق بعلاقات طهران مع مسقط، قال باقري إن "سياسة حكومة ونظام إيران هي التطوير الشامل للعلاقات مع عمان، وهي سياسة ثابتة".وأضاف أن " سلطنة عُمان لعبت دورًا جيدًا في الوساطة وتهدئة الوضع بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية في جميع الأحداث الإقليمية وفي الاتصالات والتفاعلات، وهذه العملية جديرة بالثناء".