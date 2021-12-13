سوريا.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن عددا من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتمركز فيها قوات للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية.وأكدت مصادر محلية في محيط القاعدة بحسب "سبوتنيك" سماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.وبينت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع للقوات الأمريكية نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي.