إيران تعلق على زيارة "بينيت" الى الإمارات

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في تصريحات صحافية من "أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي المخرب والمثير للفتن في منطقة غرب آسيا المهمة"، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال تخل بأمن المنطقة ولا تخدم مصالح الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة والدول العربية".واستذكر خطيب زاده "تطلعات وآمال شعوب المنطقة لتحرير القدس الشريف باعتباره القبلة الأولى لمسلمي العالم"، مشددا على أن "شعوب المنطقة لم ينسوا الأعمال الشريرة والانتقامية للنظام الصهيوني، الذي يعتبر السبب الرئيس لمصائب المنطقة".وأضاف: "استقبال رئيس وزراء هذا الكيان غير الشرعي الذي هو سبب ومصدر التوتر وانعدام الأمن في المنطقة العربية والإسلامية، الذي حرض على الحرب في هذه الدول لأكثر من 70 عاما، سوف يبقى في الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وجميع المناضلين من أجل الحرية، الكيان المحتل العدو الأول للعالم الإسلامي والدول العربية"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي خطوة تطبيعية، تغييب القضية الفلسطينية عن خارطة تطلعات الأمة".