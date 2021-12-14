الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ 42 اليوم

تستضيف السعودية، اليوم الثلاثاء القمة الخليجية رقم 42 والتي تعقد لمدة يوم واحد بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، أعلن في بيان قبل يومين أن الدورة الثانية والأربعين للمجلس ستبدأ في الـ14 من ديسمبر 2021، في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ارم نيوز

وجاء الإعلان عن القمة بعدما عقِد اجتماع تحضيري للمجلس الوزاري لدول المجلس الذي يضم في عضويته وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام، والذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وأشار الموقع الرسمي للمجلس إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الـ 42 بدأت يوم الأربعاء الـ8 من ديسمبر 2021.

ويترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز القمة، في حين يمثل دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ويمثل دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

ويرأس عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد بلاده للقمة، وفق ما أعلن الديوان الملكي.

وأعلنت دولة الكويت أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر سيترأس وفد بلاده المشارك في القمة، في حين أعلنت سلطنة عمان أن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيكون ممثلا عن السلطان هيثم بن طارق في القمة.