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مجلس التعاون ينشر 10 حقوق "مذهلة" للمواطن الخليجي.. تعرف عليها

دوليات

2021-12-14 | 02:53
مجلس التعاون ينشر 10 حقوق "مذهلة" للمواطن الخليجي.. تعرف عليها
2,443 مشاهدة

تستضيف السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة الرياض.

ونشر مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة على صفحته في "تويتر"، ، 10 من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي، والتي جاءت كالآتي:

- يتمتع المواطن بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها.

- يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.

- يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.

- يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي.

- يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون.

- يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس.

- يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون.

- لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.

- يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.

- بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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