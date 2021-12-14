إيران تصدر النفط إلى أوروبا وفق مقاييسها

وقالت وكالة "تسنيم" الايرانية ان "الشركة الإيرانية ستغير أساليب تسعير النفط الإيراني من مقياس "برنت" إلى المقاييس المعتمدة أوروبيا ابتداء من العام القادم 2022".ويرى خبراء أن هذا الإجراء يعتبر مؤشرا عن قرب استئناف صادرات النفط الإيراني إلى الدول الأوروبية بعد انقطاعها بسبب العقوبات الأمريكية.ويوم أمس أعلنت إيران عن زيادة في أسعار نفطها للمشترين الآسيويين، وحددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف لهؤلاء المشترين عند 3.10 دولار فوق متوسط خامي عمان/دبي لشهر كانون الاول 2021.