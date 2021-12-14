قناة السويس تحقق اعلى ايرادات في التاريخ خلال شهر

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان نشر اليوم، أن "تشرين الثاني الماضي شهد أيضا تسجيل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل".واضاف المسؤول أن "الدعم الكامل والمستمر للقيادة السياسية كان له بالغ الأثر نحو تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لتطوير الهيئة 2023، وما تشهده من تطوير مستمر للمجرى الملاحي، وذلك بالتوازي مع جهود تطوير الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها، فضلا عن تعزيز رؤية الهيئة بالتوجه نحو التحول الرقمي".وجاءت تصريحات ربيع خلال استقباله وفدا من معهد الدراسات العليا البحرية برئاسة اللواء أسامة صالح مدير المعهد، وبرفقته مجموعة من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.