بعد قرداحي.. تصريحات لوزير لبناني عن حرب اليمن.. هل تثير أزمة جديدة؟

وأكد الحاج حسن عبر تغريدة نشرها في حسابه على تويتر، أن "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم، فلا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات آلاف القتلى والمشردين والجياع ويبحثون عن أمل ولا يجدونه ويقول بأن الحرب يجب أن تستمر، وبغض النظر عن السبب والمسبب، ولينتصر من يشاء، لكن على الحرب أن تنتهي".وفي 3 كانون الأول، أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تقديم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحت تأثير ردود الأفعال على تصريحاته حول التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.وأثارت تصريحات قرداحي، قبل تولية منصبة بشهر، انتقد فيها التدخل العسكري ب‍قيادة السعودية في اليمن غضب دول الخليج، ما دفع بكل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات إلى استدعاء سفرائها من بيروت ومطالبة سفراء لبنان لديهم بالمغادرة.