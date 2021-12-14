موقف سعودي جديد بشأن العلاقات مع إيران

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عقب القمة الـ42 للمجلس التي عقدت في الرياض: نتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا"، واصفا الموقف الإيراني في المحادثات بـ"المقلق".وأكد أن "دول الخليج هي الأكثر تهديدا بالبرنامج النووي الإيراني"، مصيفا: "نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران".وتابع أنه "من الأفضل للمملكة أن تكون جزءا من محادثات فيينا لكنها منفتحة على أي آلية للتصدي للمخاوف الخليجية".وأردف قوله: "لم نشهد حتى الآن أي تغير حقيقي في سلوك إيران".