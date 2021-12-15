دولة عربية تدق ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه

توقع وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، اليوم الأربعاء، وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وقال النجار، خلال جلسة في مجلس النواب، لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب"، مشيرا إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".

وأوضح أن "فكرة مشروع الطاقة والمياه طرحت لأول مرة قبل ما يزيد على خمسة شهور، باعتبار أن المنطقة تواجه تغيراً مناخيا متنامياً منذ سنوات عديدة"، مشيرا إلى أنها مرشحة لمزيد من التغيير السلبي خلال السنوات المقبلة".

وأكد أن "الأردن من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات"، متوقعا ان تكون بحلول عام 2040م، بحاجة إلى نحو 800 مليون متر مكعب من المياه للاستخدامات المنزلية والبلدية.

وأوضح أن الحكومة "ستواصل جاهدة البحث عن المصادر الإضافية واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجية ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائية الوطنية فقط، في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لغايات الشرب والري".

وختم النجار، بالقول إن "مشروع الناقل الوطني سيوفر ما بين 300 – 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الى جميع محافظات المملكة وسيكون أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وينفذ بمشاركة القطاع الخاص وهو مشروع وطني بامتياز من حيث إنشاء محطة التحلية والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنية وداخل حدود الأردن".