Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحذير دولي من مخاطر مع ارتفاع الديون العالمية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لبنانية تفوز بجائزة "التميز الدولية للإنجاز العلمي"

دوليات

2021-12-16 | 02:02
لبنانية تفوز بجائزة "التميز الدولية للإنجاز العلمي"
346 مشاهدة

إنجاز لبناني جديد يُضاف الى لائحة إنجازات للبنانيين تألقوا عربيا وعالميا، يتمثل بمنح اللبنانية هالة غصن وسام التميّز الذهبي لعلوم الصيدلة والأبحاث العلمية، وجائزة التميّز الدولية 2021.

وجاء حصول غصن على التكريم تقديرا لجهودها كمديرة الأبحاث والدواء واللقاح في قسم الصيدلة في مستشفى جامعة تكساس، ليغ سيتي، في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن احتفالية "جائزة فخر العرب للإبداع"، والتي تُمنح للمتميزين سنويا في مجالات التنمية الشاملة والخدمة العامة والعلوم الطبية على مستوى العالم العربي، وذلك في حفل استضافته دبي في نوفمبر الماضي بالتزامن مع افتتاح معرض إكسبو دبي 2020.
 
وتحمل الدكتورة غصن شهادة الصيدلة من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة وهي من مواليد بيروت، وتشغل منصب رئيس المركز الأميركي - اللبناني الثقافي بعد ما شغلت منصب نائب الرئيس لعام 2020، وهي عضو في الجمعية الأميركية - اللبنانية الطبية.
 
وحول نيلها "جائزة فخر العرب"، قالت غصن: "فخورة بكوني امرأة عربية أعمل على خدمة المجتمع خصوصا خلال السنتين الأخيرتين حيث كان العالم يتخبط بوباء تسبب بشلل البشرية بكل قطاعاتها وعلى جميع المستويات".
 
وأضافت غصن في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "كرمت لأنني ومنذ بداية جائحة كورونا قمت بحملة توعية واسعة الانتشار على صعيد لبنان والوطن العربي حول مخاطر كوفيد-19 والوقاية منه، والتشديد على أهمية أخذ اللقاح ورفع الوعي الصحي في المجتمع من خلال إعطاء نصائح وإرشادات تتعلق بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وكان من أولوياتي إيصال المعلومات والإرشادات الطبية الدقيقة وآخر الأبحاث الطبية حول اللقاحات المعتمدة والمصدقة من مركز التحكم بالأوبئة والأمراض".

وتابعت: "في أصعب الظروف التي يعيشها لبنان بقيت على تواصل دائم مع أبناء وطني الأم حول كيفية إرسال أدوية في ظل أزمة الدواء الراهنة".
 
وبيّنت: "رشحت لهذه الجائزة منذ أشهر نتيجة الدراسات وحملات التوعية التي أعددتها منذ بداية انتشار الوباء في لبنان والوطن العربي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكان هدفي التوعية وعدم التردد في أخذ اللقاح".
 
ولفتت إلى أن دور جائزة "فخر العرب" يتمثل بتسليط الضوء على الشخصيات العربية المؤثرة بالمجتمع، وقد منحت أيضا لأشخاص من دول عربية أخرى في مجالات مختلفة.
 
واسترسلت قائلة: "بدأت عملي في قسم الصيدلة ومنذ بداية الوباء كنت مشاركة مع فريق أبحاث للقاح موديرنا، وتقدمت إلى الجهات العلمية المخصصة لإعطاء الموافقة
 
وحظيت الدراسات بالموافقة إضافة الى حملات التوعية التي أقيمت على هامش الدراسة من خلال الفيديوهات لإيصال المعلومة العلمية الصحيحة ودحض المعلومة الخاطئة".
تشجيع على أخذ اللقاح
 
ونصحت غصن المواطنين بأخذ اللقاح في مواجهة وباء كورونا بكل مستوياته، مضيفة إلى أنها قد طورت على أسس علمية ووفق المعايير العالمية العلمية المطلوبة.
 
وتمنت على المواطنين "أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة دائما وعدم الأخذ بالشائعات. الجرعة الثالثة من اللقاح ضرورية جدا لحمايتنا وتجنب زيارة غرف العناية الفائقة والوفاة".
 
وختمت غصن حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية" بنصيحة قالت فيها: "لمن لم يتلقحوا بأي جرعة لغاية اللحظة، عليهم أخذ القرار سريعا، ومطالعة المصادر العلمية ليقتنعوا من المعلومات المتوفرة أمام الجميع".

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:10 | 2021-12-16 08:10
07:58 | 2021-12-16 07:58
07:57 | 2021-12-16 07:57
المزيد
اعلان
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.