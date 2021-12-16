"كارثة" في إحدى المدارس.. مصرع عدد من الأطفال بعد سقوطهم من "لعبة"

ووقع الحادث بينما كانت المدرسة تقيم حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي.ونقلت "الأسوشيتد برس" عن دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا، قوله إن "الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في السنة السادسة، ما يجعلهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة.وتم نقل خمسة أطفال إلى المستشفى من بينهم أربعة في حالة حرجة".وأظهرت لقطات بثتها هيئة البث الأسترالية أفراد من الشرطة في الموقع بينما كان المسعفون يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا.ووصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "ببساطة لا يمكن تصوره"، وقال "أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف وسوف يقف ويدعم بعضه البعض".من جانبها قالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحفيين "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز. يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار"، مضيفة: "هذا حدث مأساوي جدا وقلوبنا مع الأسر ومع المجتمع المدرسي الأوسع وأيضا مع أول المستجيبين لدينا".