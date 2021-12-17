رئيس كوريا الشمالية يمنع شعبه من الضحك طوال 11 يوماً!

أمر دكتاتور كوريا الشمالية كيم جونع- أون، بألزام السكان على العيش بدءا من اليوم الجمعة في حداد شامل طول 11 يوما، لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة والده الراحل بنوبة قلبية داهمته حين كان Kim Jong-il يَركب القطار الرئاسي لمغادرة العاصمة “بيونغ يانغ” صباح 17 ديسمبر 2011 إلى منطقة خارجها.

الخبر الغريب ذكرته إذاعة Radio Free Asia الأميركية، نقلا عن مصادر لم تسمها، وطالعته السومرية نيوز، المورد أن الأمر الدكتاتوري يمنع السكان البالغين 25 مليونا و800 ألف “من القيام بأي شيء آخر غير الوقار، بينما تستعيد الدولة حياة والده الراحل بعمر 70 سنة، وما حققه من إنجازات” مضيفة إلى الخبر غريبا آخر، نقلته عن أحد سكان مدينة Sinuiju المجاورة في الشمال الشرقي الكوري لمدينة Dandong الصينية، فقد ذكر لها أن السلطات “تمنعنا خلال فترة الحداد، من احتساء الكحول، أو الضحك، أو القيام بأنشطة ترفيهية” كما قال.