أحد أكبر "مشاهير سناب" يوثّق لحظاته الأخيرة

وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر مانشره:



"أدعوا لنا نوصل بالسلامة"#وفاة_محمد_الشمري



- pic.twitter.com/UrD63kbZiO — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 16, 2021

نشرت صفحة "أخبار السعودية" التي يتجاوز عدد متابعيها 15 مليونا، مقطع فيديو من حساب سناب شات للمشري وآخر ما قاله قبل وفاته، قائلة بتعليق: "وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر ما نشره: ’أدعوا لنا نوصل بالسلامة‘" مستشهدة بوسم "وفاة محمد الشمري".ويتصدر هاشتاغ "#وفاة_محمد_الشمري" حاليا قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.وذكر منيف الدليمي، أحد أصدقاء الشهير "الشمري"، أن خبر وفاة صديقه نزل عليه كالصاعقة، فهو محبوب لدى الجميع، نظير ما يحمله من أخلاق رفيعة، وتواصل مع الجميع بكل رحابة صدر وابتسامة، وعبر عن بالغ حزنه وألمه الشديد لخبر وفاة صديقه إثر حادث مروري أليم أثناء سفره إلى الرياض.وأضاف: "توفي في الحادث نفسه ابنة الراحل الشمري، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وطفله الرضيع يوسف (7 شهور)"، مبيناً أن زوجة الراحل ترقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.