مباحثات فيينا حول البرنامج النووي الايراني تتوقف لعدة ايام

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية ان "الوفود سوف تعود إلى عواصمها من أجل التشاور بينما تم إحراز تقدم كبير في مجال النصوص، ولم يعد بإمكان الدول الأوروبية أن تتهم إيران بعدم الجدية أو التأخير".ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بعد توقف يدوم نحو عشرة أيام، لذلك إذا تبنت الوفود مقاربات بناءة بعد عودتها الى المفاوضات، فسيكون الاتفاق متاحا على المدى المنظور.وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، قال إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا اليوم قبل أن تتوقف "لبضعة أيام".وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.