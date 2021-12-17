تعرف على الدول العربية التي سجلت تفشي "أوميكرون" على أراضيها

وفي ما يلي قائمة الدول العربية التي سجلت تفشي المتحور الجديد الذي يعد شديد العداوة في أراضيها، وعدد الإصابات المؤكدة التي رصدتها:لبنان - نحو 60 إصابة مؤكدةالأردن - سبع إصابات على الأقلفلسطين - 3 إصاباتسلطنة عمان - إصابتان على الأقلالمغرب - إصابة واحدة على الأقلالسعودية - إصابة واحدة على الأقلالإمارات - إصابة واحدة على الأقلالجزائر - إصابة واحدة على الأقلالبحرين - إصابة واحدة على الأقلالكويت - إصابة واحدة على الأقلتونس - إصابة واحدة على الأقلوأعلنت السلطات الصحية المصرية عن عدم رصدها أي إصابات بـ"أوميكرون" في أراضي البلاد حتى الآن، على الرغم من أن عددا من الحالات التي تم تسجيلها في دول أخرى، منها أول إصابة بأوميكرون تم رصدها في أوروبا، وصلت من هذا البلد العربي.