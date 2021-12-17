دولة عربية تعلن تسجيل أول 4 إصابات بـ"أوميكرون" - عاجل

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن أكتشاف أول أربع حالات إصابة بمتحور أوميكرون في البلاد.



وأوضحت الوزارة، أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت جميعها لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج.



