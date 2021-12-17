استنفار أمني في فرنسا قبل نهائي كأس العرب.. ما السبب؟

وعشية نهائي كأس العرب في الدوحة بين الجزائر وتونس، أصدرت قيادة شرطة باريس أمرا بإنشاء حاجز أمني في قطاع الشانزليزيه، بحسب ما نقلته قناة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.وبررت محافظة باريس قرارها في بيان بـ "التجاوزات التي وقعت خلال المباريات السابقة من كأس العرب".كما اتخذت الشرطة في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد قرارا مماثلا، بمنع أية مسيرة أو مظاهرة في شوارع المدينة دون الإشارة إلى أن السبب هو نهائي كأس العرب.وتنطلق السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة مباراة نهائي كأس العرب 2021 بين الجزائر وتونس في دربي عربي شمال إفريقي، على ملعب "البيت".ويسعى المنتخب التونسي للفوز باللقب الثاني في تاريخه، بعدما فاز بالبطولة لأول مرة عام 1963، بينما يناضل نظيره الجزائري لحصد اللقب لأول مرة.