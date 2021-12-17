جندي بولندي يفر إلى بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين

وقالت لجنة حرس الحدود البيلاروسية في بيان، إن "الجندي في القوات المسلحة البولندية إميل تشيتشكو أوقف في 16 ديسمبر/ كانون الأول قرب الحدود البولندية البيلاروسية".وأضاف البيان "نظرا لعدم موافقته على سياسة بولندا بشأن أزمة الهجرة والمعاملة غير الإنسانية للاجئين، طلب الجندي اللجوء السياسي في بيلاروسيا".وبثت محطة تلفزيونية بيلاروسية عامة مقابلة مع الجندي قال فيها إنه "فرّ من الجيش وعبر الأسلاك الشائكة" على الحدود.وأضاف العسكري "خلعت البزة الرسمية، وركضت عاريا بدون ملابسي إلى بيلاروسيا، وكان من المستحيل التزام الصمت بشأن ما يحدث في الأراضي البولندية".من جهته، أصدر الجيش البولندي بيانا أكد وجود "حالة هروب مخزية"، مضيفا الجندي "عبر الحدود البيلاروسية وأهان الجيش البولندي".وأكد وزير الدفاع البولندي ماريوز بلاشتشاك أن المعني "واجه مشاكل خطرة مع القانون وقدم استقالته من الجيش".وتابع بلاشتشاك عبر تويتر "ما كان يجب أن يتم تكليفه الخدمة على الحدود، طلبت توضيحات لتحديد المسؤول عن ذلك".وأعلن الجيش في وقت لاحق إقالة ثلاثة مسؤولين عسكريين.وأرسلت بولندا منذ الصيف آلاف العسكريين إلى الحدود لمنع المهاجرين من العبور بأعداد كبيرة من بيلاروسيا.