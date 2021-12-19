"الحج والعمرة" السعودية تعلن عن خدمة جديدة

أعلنت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن خدمة جديدة غير مسبوقة للحجيج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد دشنت العربات الجديدة المخصصة لكبار السن، بالمسجد الحرام.

ونقلت الوكالة عن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه العربات تأتي خدمة لكبار السن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار السديس إلى استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية للعام 2024، من أجل الوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.