الدول الاسلامية تنشئ صندوق اغاثة انساني لافغانستان

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي، إن "الصندوق سيُنشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية؛ لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى".واكد بيان ختامي صدر عن الاجتماع بأن "السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي".واضاف إنه "يجب استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة".من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، "ضرورة العمل بشكل فاعل ومنهجي لمساعدة الشعب الأفغاني"، مشددا "باسم المجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي في افتتاح دورة استثنائية حول الوضع الإنساني في أفغانستان، اليوم، بدعوة من المملكة العربية السعودية، على أهمية توجه المنظمة للتوافق على آلية مساعدات إنسانية فاعلة وعاجلة لمساعدة الشعب الأفغاني".وقال الصفدي خلال كلمته التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، إنه "في الفوضى التي كانتها أفغانستان ماضيا، انتشر الإرهاب؛ ظلامية وخطرا، جلبا الأهوال على الشعب الأفغاني، ودفع ثمنهما الأبرياء في غير مكان في عالمينا العربي والإسلامي، وفي عديد بقاع خارجهما".