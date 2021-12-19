جندي بولندي فر إلى بيلاروس يروي كيف قتل طالبي اللجوء

وقال في المقابلة التي أجرتها معه قناة "بيلاروس 1" التلفزيونية: "لقد أرسلوا المجموعة الأولى من طالبي اللجوء وقتلوهم، وهذا ما فعلناه مع المجموعة الثانية منهم أيضا.. لقد أطلقت النار على المهاجرين بأوامر من القيادة".واتهم شيشكو البالغ 25 عاما مسؤولي الأمن البولنديين بـ"ارتكاب عمليات قتل ممنهج للمهاجرين، وتصفية اثنين من المتطوعين".وقال: "أرى أنه على اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحقيق في الوضع في الأراضي البولندية المتاخمة لبيلاروس".وأعلن حرس الحدود البيلاروسي مؤخرا أن "جنديا بولنديا طلب اللجوء السياسي إلى بيلاروس، فور وصوله إلى الجانب البيلاروسي من الشريط الحدودي مع بولندا".وأشار حرس الحدود البيلاروسي إلى أنه "في إطار الخلاف مع سياسة بولندا حول أزمة الهجرة وممارسة المعاملة اللاإنسانية للاجئين، طلب الجندي البولندي من جمهورية بيلاروس منحه اللجوء السياسي".