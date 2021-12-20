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مسلح يحتجز رهائن في باريس
دوليات
2021-12-20 | 11:07
1,122 مشاهدة
أفادت وسائل إعلام دولية، الاثنين، بأن مسلحاً احتجز رهائن في العاصمة الفرنسية باريس.
واحتجز المسلح الرهائن في أحد متاجر باريس.
وقالت مصادر فرنسية بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "المسلح الذي يحتجز الرهائن يطالب بالتواصل مع وزير العدل".
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