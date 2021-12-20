"طريق الحرير".. حديث إيراني جديد بشأن الربط مع أوروبا

وأكد محمد علي بور في تصريح صحفي اليوم الاثنين على "ضرورة تعزيز البنية التحتية لمنفذ بازركان الحدودي بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة كما ينبغي تفعيل النافذة المشتركة بين وزارات الخارجية والصناعة والاقتصاد وتفعيل الإسراع في إصدار تراخيص المرور عبر هذا المنفذ الحدودي والمنافذ الأخرى".وأضاف أن "مبادرة وزارة الخارجية بشأن الدبلوماسية الاقتصادية في ظل الحظر واستكمال حزام الترانزيت الداخلي والربط بين ممرات الجنوب إلى الشمال والغرب مع الشرق ومدّها الى أوروبا وجنوب القوقاز سيرفع حجم الاستثمارات ويلقى الترحيب من قبل رجال الاعمال الأجانب في الخليج الفارسي".وأكد عضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وجورجيا أنه "سيتم الاسراع في إحياء طريق الحرير التاريخي وربط إيران البري بأوروبا عبر ممر جنوب القوقاز ، وكذلك ممر باكستان - إيراني - تركيا من جهة الشرق ، مايمهد لحل الخلافات السياسية".