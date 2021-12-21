ميقاتي "الغاضب".. فيديو لرئيس الحكومة اللبنانية يشعل مواقع التواصل

وتداولت وسائل الإعلام اللبنانية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مراسل منصة "صوت بيروت إنترناشيونال" وهو يسأل نجيب ميقاتي عما إذا كان "نجحت الصفقة التي يحكى عنها"، ليجيب ميقاتي بنبرة غاضبة: "نحنا غير معنيين".هذا وأفادت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن أوساط رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بأنه "لا خلاف بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ولن يكون".ونقلت الصحيفة عن أوساط رئيس الحكومة ردها "على الأخبار التي تزعم نشوب خلاف بين الرئيسين بري وميقاتي"، حيث قالت الأوساط: "لا خلاف مع الرئيس نبيه بري ولن يكون، وعلاقتهما جيدة ولا شائبة فيها، واللقاء بينهما كان إيجابيا، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسّساتياً في كل الملفات المطروحة ولاستنهاض البلد، واي اختلاف في الموقف السياسي اذا وجد، فهو لا يفسد في الود قضية".وأشارت الأوساط بحسب الصحيفة إلى أن "ميقاتي على موقفه الصامت والمتمسك بالحفاظ على المؤسسات ولن يشذ عن هذا الموقف، وعن التمسك بالحوكمة والشفافية في اتجاه تحقيق المهام الإصلاحية للحكومة"، مؤكدة "رفضها ما تم تناقله من إشاعات حول عزم رئيس الحكومة على تقديم استقالته، وأنه لا صحة لما يشاع وكل ما يسرب هو أخبار مدسوسة وشائعات مغرضة".