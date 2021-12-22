رسيماً.. إقرار أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا - عاجل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
10
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
10
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكاظمي يوجه بمعالجة متظاهرين مصابين في ذي قار ويدعو الى فتح تحقيق عاجل
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
رسيماً.. إقرار أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا - عاجل
دوليات
2021-12-22 | 12:25
3,009 مشاهدة
أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا.
وقالت شركة فايزر، إن عقار “باكسلوفيد” الذي أقرته هيئة الغذاء والدواء الأميركية ضد كورونا “يستخدم في حالات الطوارئ والحالات الخطرة”.
»
حمّل تطبيق السومرية الآن،
أنقر هنا
علاج
كورونا
+A
-A
آخر الاخبار
14:45 | 2021-12-22
14:45
رياضة
للمرة الثانية توالياً.. الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي
14:42 | 2021-12-22
14:42
كورونا اليوم
رصد 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في دولة مجاورة للعراق
14:35 | 2021-12-22
14:35
سياسة
السعودية تتضامن مع العراق
المزيد
دوليات
رصد 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في دولة مجاورة للعراق
رصد 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في دولة مجاورة للعراق
الصحة العالمية تحذر من "وهم" يخص الجرعات المعززة
11:52 | 2021-12-22
إيران تسلم العراق وثائق جديدة بشأن اغتيال سليماني
10:50 | 2021-12-22
الصحة العالمية: فيروس كورونا لن يتوقف عن التطور في الشهور المقبلة
07:05 | 2021-12-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طقس العراق.. أمطار رعدية وثلوج مرتقبة في هذه المناطق
محليات
23.28%
03:06 | 2021-12-21
طقس العراق.. أمطار رعدية وثلوج مرتقبة في هذه المناطق
03:06 | 2021-12-21
مكتب السيستاني يعلق على زواج "القاصرات" ويدعو لهذا الاجراء (وثيقة) - عاجل
محليات
20.74%
04:15 | 2021-12-22
مكتب السيستاني يعلق على زواج "القاصرات" ويدعو لهذا الاجراء (وثيقة) - عاجل
04:15 | 2021-12-22
بالصور.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء
محليات
14.54%
15:01 | 2021-12-20
بالصور.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء
15:01 | 2021-12-20
أسعار صرف الدولار تشهد أنخفاضاً في الاسواق المحلية
اقتصاد
14.49%
02:55 | 2021-12-22
أسعار صرف الدولار تشهد أنخفاضاً في الاسواق المحلية
02:55 | 2021-12-22
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
كورونا اليوم
13.64%
08:30 | 2021-12-21
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
08:30 | 2021-12-21
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا - عاجل
كورونا اليوم
13.31%
08:03 | 2021-12-22
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا - عاجل
08:03 | 2021-12-22
المزيد
إستفتاء
ما هو سبب انتشار الجريمة في العراق؟
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.