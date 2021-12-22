رسيماً.. إقرار أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا - عاجل

أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا.



وقالت شركة فايزر، إن عقار “باكسلوفيد” الذي أقرته هيئة الغذاء والدواء الأميركية ضد كورونا “يستخدم في حالات الطوارئ والحالات الخطرة”.

