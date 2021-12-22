مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن محمد عيسى عباس ( 26 عاماً)، توفي بعد أن وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجاً ومصاباً برصاصة في ظهره.وأفادت مصادر محلية، أن سيارة فلسطينية، أطلقت النار صوب قوة للجيش الاسرائيلي بالقرب من مستوطنة "بسجوت" في البيرة.وأشارت، إلى أن قوة من الجيش الاسرائيلي لاحقت السيارة التي أطلقت النار حتى مدخل مخيم الأمعري، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان وأطلقت القوات الاسرائيلية النار صوبهم، ما أدى إلى إصابة عباس برصاصة في ظهره، توفي على إثرها .