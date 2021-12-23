تعرف على أكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021

كان 2021 عامًا دراميا لأغنى مليارديرات العالم، الذين يقدر عددهم بألفين و660 ملياردير، فبينما زادت ثروات بعضهم بإجمالي 1.6 تريليون دولار، أصبح آخرون من بين أكبر الخاسرين.

وأوردت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بـ 10 مليارديرات تقول إنهم أكبر الخاسرين في 2021، وذلك في تقريرها الصادر يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



ولفتت المجلة إلى أن مليارديرات الصين نالوا النصيب الأكبر من الخسائر، وفقا للإحصائيات الخاصة بأثرياء العالم عن الفترة من 31 ديسمبر 2020 حتى الـ 10 من ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن 6 منهم بين قائمة أكثر 10 خاسرين في عام 2021. من أهم أكثر المليارديرات خسارة في 2021؟ كولين تشينغ هوانغ: ملياردير صيني خسر 40.2 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 22.4 مليار دولار. جاك ما: ملياردير صيني خسر 21.4 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 37 مليار دولار. شو جياين: ملياردير صيني خسر 18 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 9.1 مليار دولار. تشانغ جونغ: ملياردير سنغافوري خسر 15.9 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 7.6 مليار دولار. تاداشي ياناي: ملياردير ياباني خسر 14 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 30.4 مليار دولار. لي جون: ملياردير صيني خسر 14 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 16.3 مليار دولار فقط. ماسایوشی سون: ملياردير ياباني خسر 13.6 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 25.1 مليار دولار. دانيال غيلبرت: ملياردير أمريكي خسر 13.2 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 29.2 مليار دولار. تشانغ بانغشين: ملياردير صيني خسر 11.3 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 1.2 مليار دولار. تشونغ هويجوان: هي ملياردير صيني خسرت 10.4 مليار دولار وأصبحت لا تمتلك سوى 10 مليارات دولار.

