لهذا السبب.. إلغاء وتأخير أكثر من 4700 رحلة جوية في جميع أنحاء العالم

أدت موجة الإصابات المتزايدة بـ"كوفيد-19"، وخاصة بعد ظهور متحور أوميكرون، إلى زيادة الغموض والمشقة لدى المسافرين لقضاء العطلات، حيث تسببت في إلغاء أكثر من 4700 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد.

وأظهرت بيانات موقع "Flight Aware" أن شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن 2350 رحلة، اليوم السبت، تزامنا مع عطلة عيد الميلاد، والذي عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا.

وكشفت عن إلغاء 723 رحلة أخرى كانت مقررة يوم غد الأحد.

كما أشارت بيانات الموقع إلى تأخير 2363 رحلة في يوم عيد الميلاد. وذلك بحلول الساعة 9:40 بتوقيت غرينتش.

ووفقا للموقع الذي يتابع حركة الطيران العالمية، تمثل الحركة الجوية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن السفر في عيد الميلاد سيزيد من انتشار المتغير الجديد حتى بين الذين تم تلقيحهم بالكامل.

وقالت شركات الطيران الأمريكية في ليلة عيد الميلاد أمس الجمعة، إنها تعاني بالفعل من نقص في الموظفين بسبب إصابة بعضهم بكوفيد وإجبار آخرين على عزل أنفسهم.

وتستعد العديد من الدول الأوروبية لفرض قيود بعد فترة الأعياد مباشرة للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا.