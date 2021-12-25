انفجارات تهز العاصمة صنعاء

الى ذلك، قال التحالف العربي في بيان إنه "استجابة للتهديد، تم تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".كما طالب التحالف المدنيين بـ"عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات"، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، مساء الجمعة، أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة ردا على مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون نحو مدينة صامطة جنوب المملكة.