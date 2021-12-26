اليابان تلغي أكثر من 100 رحلة طيرات بسبب الثلوج

ونقلت "رويترز" عن ياتاكا كيتاهارا مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران بداية من الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مما أثر على 5100 راكب.وأشار إلى أنه في ظل استمرار اضطراب الأحوال الجوية شمال شرقي البلاد قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات.وفي الإطار ذاته، قال ممثل من قطاع التشغيل بالشركة إن الخطوط الجوية اليابانية قررت إلغاء 35 رحلة طيران اعتبارا من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، وهو ما أثر على 1810 ركاب.وعالميا، تم إلغاء آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".