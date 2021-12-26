"أوميكرون" يلغي أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم

وألغت الجمعة حوالي 2400 رحلة، فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة، كما سجّل الموقع أكثر من 600 إلغاء لرحلات مقررة الأحد.وطلب طيَّارون ومضيِّفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بـ كورونا أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" وعدداً كبيراً آخر من شركات الطيران على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.