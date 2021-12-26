تحذير من وقوع "هجمات إرهابية" في أوروبا

لم يستبعد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان "وقوع هجمات إرهابية جديدة" في أوروبا نتيجة انسحاب قوات دول الناتو من أفغانستان.







وشبه الرئيس التشيكي انسحاب حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بـ"معاهدة ميونخ" الموقعة أواخر سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والتي سمحت لألمانيا بضم منطقة السوديت التشيكوسلوفاكية. وقال زيمان في خطاب وجهه إلى المواطنين بمناسبة عيد الميلاد وبثته القنوات التلفزيونية المحلية: "من الناحية الأمنية تردى الوضع الدولي بعد استسلام الناتو في أفغانستان"، الأمر الذي أسفر عن "عودة حركة طالبان الإرهابية إلى الحكم في هذا البلد".وشبه الرئيس التشيكي انسحاب حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بـ"معاهدة ميونخ" الموقعة أواخر سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والتي سمحت لألمانيا بضم منطقة السوديت التشيكوسلوفاكية.

وقال زيمان: "ستقود ميونخ الأفغانية هذه على الأرجح إلى زيادة تدفقات المهاجرين من أفغانستان، لكنه سينتج عنها قبل كل شيء زيادة تهديد هجمات إرهابية جديدة، بما في ذلك في أوروبا، على غرار الهجمات على البرجين التوأمين في نيويورك".