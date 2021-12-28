رويترز: سماع دوي انفجار في دمشق - عاجل

أفادت وسائل اعلام سورية، بسماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة دمشق، صباح اليوم الثلاثاء.

هذا وأوضحت وكالة "سانا" أن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العب بمنطقة دوما بريف دمشق".