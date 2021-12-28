ميقاتي يحدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان – عاجل

تأكيدات رئيس الوزراء اللبناني جاءت خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء في بيروت.وقال ميقاتي إنه أرسل نسخة من مرسوم الانتخابات إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.وأشار إلى أن حكومته لم تكن لتقوم بالكثير من مهامها لولا مساعدة العديد من الدول العربية والجهات الدولية.وأضاف: "العمل الحكومي متواصل وورش العمل الحكومي مستمرة، ولكن توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خللاً بنيويا".ومضى في حديثه: "أنا أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل شخصيا المسؤولية الأولى عنها".وتابع: "لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي حفاظا على استقلاله".ولفت ميقاتي إلى الحاجة لطاولة حوار لتعزيز علاقات البلاد الخارجية وخصوصا علاقتنا مع دول الخليج.وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد وقّع مرسوما بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب منتصف مايو/أيار المقبل.وبحسب المرسوم من المقرر أن يقترع اللبنانيون في الداخل يوم الأحد 15 مايو/أيار المقبل، فيما يقترع لبنانيو الخارج يومي الجمعة 6 مايو/أيار، والأحد 8 مايو/أيار (وفق يوم العطلة الرسمية المعتمد في البلد الذي يشهد الاقتراع).والقرار يعني عمليا تجاهل توصية البرلمان بإجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس/آذار المقبل.ووفق الدستور اللبناني فقد أناط صلاحية تحديد مواعيد الانتخابات النيابية بمجلس الوزراء، على أن تكون خلال مدة 3 أشهر التي تسبق انتهاء المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 18 مايو 2021.وتأتي خطوة المولوي تخفيفاً للاحتقان مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هدد أنه لن يوقع المرسوم في مارس.