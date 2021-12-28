ظاهرة نادرة.. الثلوج تكسو محافظة مصرية (صور وفيديو)

وتسبب مشهد الثلوج المتساقطة التي غطت شوارع الإسكندرية بالكامل في دهشة المواطنين، لكونها ظاهرة نادرة، الأمر الذي جعل البعض منهم يشير إلى أن "القطب الشمالي انتقل إلى الإسكندرية"، بينما أشار البعض إلى أن المدينة الساحلية أصبحت "قطعة من أوروبا".

#الأسكندرية_الأن



بدل ما نروح القطب الشمالى هو جالنا 🥶🥶 ✋❤❤ pic.twitter.com/6z2N4xBYA6 — Mohamed Mamdouh (@Mohamed75374716) December 20, 2021

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، الاثنين، غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح.وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، أن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها البعض، أو بأرصفة الميناء، لضمان سلامة الملاحة البحرية.وكانت هيئة الأرصاد المصرية حذرت، الأحد، من طقس الاثنين، مشيرة إلى أنه يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.وأعلنت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ تعطيل الدراسة غدا الإثنين، لسوء الأحوال الجوية.