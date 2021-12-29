مرض غامض بجنوب السودان.. والصحة العالمية ترسل فريق "استجابة سريعة"

وقال مفوض مقاطعة فانغاك، بيل بطرس بيل، إن "المرض "الغريب" له أعراض تشمل الإسهال والصداع وفقدان الشهية، وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريق "استجابة سريعة" للتحقيق في المرض المرتبط بالوفيات، في فانغاك".و اضاف إن "المنظمة غادرت المنطقة دون الكشف عن النتائج التي توصلت إليها للمسؤولين المحليين".واوضح بيل لـABC News"" ان "منظمة الصحة العالمية لم تخبرنا بعد ماذا يمكن أن يكون المرض الغريب وأسبابه، نأمل أن تحدد منظمة الصحة العالمية المرض وأن تخبرنا بالطريق إلى الأمام".وبينما لا يُعرف الكثير عن الفيروس، حددت وزارة الصحة في جنوب السودان أن المرض "قد يؤثر بشكل رئيسي على كبار السن والأطفال دون سن 14 عاما. وكانت أحدث الضحايا امرأة مسنة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 97".وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية، لـ"بي بي سي نيوز": "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق، وهذا هو الوقت الذي سيكونون فيه قادرين على جمع عينات من المرضى - ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتا هو أنه كان هناك 89 حالة وفاة".