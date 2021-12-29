جونسون: استمتعوا برأس السنة بحذر و خذوا الجرعة التنشيطية

و نقلت وكالة "رويترز" عن جونسون خلال زيارة لمركز تطعيم ضد كورونا،قوله: "ما زال المتحور أوميكرون يسبب مشاكل حقيقية، الحالات تزيد بالمستشفيات لكن من الواضح أنه أقل حدة من المتحور دلتا".واضافت انه "دعا الناس لتوخي الحرص أثناء احتفالهم ببداية السنة الجديدة بعد أن قرر عدم فرض قيود أكثر صرامة في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس"، وقال "أعتقد أن على الجميع أن يستمتعوا برأس السنة ولكن بحذر وبتعقل، اجروا الاختبارات... فكروا في غيركم وقبل كل شيء خذوا الجرعة التنشيطية".يذكر أن بريطانيا تسجل حاليا إصابات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 129471 إصابة يوم أمس مدفوعة بانتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.يأتي ذلك، فيما سجل العالم مستويات قياسية جديدة من الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم، إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم بين 22 و28 كانون الأول ، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية.