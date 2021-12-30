Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أمريكا.. أكثر من 84 ألف حالة دخول للمستشفى بسبب كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تحديات وصراعات ونقاط ساخنة تواجه العام 2022... تعرف عليها

دوليات

2021-12-30 | 05:58
تحديات وصراعات ونقاط ساخنة تواجه العام 2022... تعرف عليها
759 مشاهدة

مع اقتراب العام الجديد 2022، يواجه العالم مجموعة من التحديات التي ترجح أن تجعلها سنة صعبة حافلة بالمخاطر.

وأشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن العالم مقبل على سنة حافلة بالتحديات وعلى رأسها جائحة كورونا ومتحوراتها، هذا إلى جانب ظاهرة التغير المناخي، والأزمات الإنسانية، والهجرة الجماعية، والإرهاب العابر للحدود ونووي إيران.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن هناك خطر نشوب صراعات جديدة بين الدول، والذي يتفاقم بسبب انهيار النظام الدولي القائم على القواعد، وانتشار الأسلحة الفتاكة.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فإن الملف الإيراني سيكون في واجهة الأحداث، وسيترقب العالم ما إذا كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة ستتخذان خطوات عسكرية واقتصادية جديدة لكبح محاولات طهران لامتلاك سلاح نووي.

وحذر التقرير من الوضع في لبنان، حيث ستشهد هذه "النقطة الساخنة" في المنطقة تطورات سلبية إن استمر الوضع على ما هو عليه سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

وفي آسيا، ستكون أنظار العالم على الصين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط، والتي تطغى عليها المقاطعات الدبلوماسية من دول احتجاجا على ما يسمونه بـ"انتهاكات" بكين لحقوق الإنسان.

كذلك ستشهد الصين انعقاد "المؤتمر الوطني العشرين" للحزب الشيوعي الصيني، والذي يأمل الرئيس شي جين بينغ من خلاله تأمين ولاية جديدة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات، والتي إذا تحققت، ستؤكد مكانته كأقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ.

ويبرز ملف تايوان أيضا عند الحديث عن الصين، حيث تعهد بينغ باستعادتها بأي وسيلة، وهو ما يمكن أن يغيّر مشهد الساحة الدولية خاصة مع تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع عنها.

ومن المرجح أن يؤدي العنف في ميانمار والوضع في أفغانستان إلى أزمات إنسانية كبيرة، إذ قال برنامج الغذاء العالمي: "نتطلع إلى 23 مليون شخص يسيرون نحو المجاعة. الأشهر الستة المقبلة ستكون كارثية".

وتوقعت "ذا غارديان" في تقريرها أن تشهد أوروبا صراعات بين دول الاتحاد على الزعامة، مع تنامي الانقسامات الداخلية والخارجية، وسط تداعيات وباء كورونا على مختلف مناحي الحياة، هذا إلى جانب قضايا الهجرة والمناخ.

وأشارت الصحيفة إلى انتخابات البرازيل والصراع من أجل هزيمة الرئيس الحالي جايير بولسونارو، والذي لا يحظى بتأييد كبير لتغاضيه عن العديد من القضايا البيئية المهمة.

وستتجه الأنظار إلى الحملة الانتخابية لانتخابات منتصف المدة في نوفمبر بأميركا، عندما يحاول الديمقراطيون صدّ الجمهوريين من إعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.

وسيتم النظر إلى النتائج حتما على أنها استفتاء على رئاسة جو بايدن، فإذا كان أداء الحزب الجمهوري جيدا في ولايات المعركة، فمن شبه المؤكد أن دونالد ترامب، سيقرر الترشح لولاية ثانية في عام 2024.

واعتبرت الصحيفة أن إفريقيا ستصبح بؤرة جديدة للإرهاب الدولي في 2022، رغم الجهود الغربية لمواجهة هذا التصاعد في التطرف.

واستشهدت الصحيفة بقائمة المراقبة الطارئة لحالات الطوارئ لعام 2022 الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية، والتي قالت إن 12 دولة من بين 20 معرضة لخطر تفاقم الأزمات الإنسانية، تقع في إفريقيا.

وعن تقييمه لتقرير "ذا غارديان" قال الأكاديمي المتخصص بالشؤون الدولية، سمير الكاشف، إن العالم في 2022 يواجه تحديات كبرى بعضها بدأ في 2021 وأخرى ستطرأ بينها ملفات حاسمة ومشتعلة.

وأضاف الكاشف، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التحدي الأبرز سيكون متحور "أوميكرون"، ومدى قدرة العالم على كبح الجائحة.

وحول أبرز الأزمات والصراعات، أكد الكاشف أنها ستنحصر في "نووي إيران" و"أوكرانيا" و"تايوان"، فيما ستكون أبرز المحطات هي الانتخابات النصفية في الكونغرس وانتخابات فرنسا.

وبيّن أن إفريقيا ستكون محط الاهتمام الدولي في الحرب ضد "داعش" بعدما انسحبت قوات التحالف من العراق حيث ستوجه بوصلتها نحو القارة السمراء التي يحاول التنظيم الإرهابي إعادة التموضع فيها.


» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:35 | 2021-12-30 08:35
08:25 | 2021-12-30 08:25
08:10 | 2021-12-30 08:10
المزيد
اعلان
إلهام الفضالة تتبرع لـ&quot;الأميرة مريم&quot; بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)
44.16%
03:49 | 2021-12-29
إلهام الفضالة تتبرع لـ"الأميرة مريم" بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)
03:49 | 2021-12-29
الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
17.22%
03:03 | 2021-12-29
الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
03:03 | 2021-12-29
المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات.. وتكشف السبب (وثيقة)
12.47%
10:01 | 2021-12-28
المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات.. وتكشف السبب (وثيقة)
10:01 | 2021-12-28
أول تعليق من العامري عقب اجتماع الحنانة مع الصدر
9.13%
08:40 | 2021-12-29
أول تعليق من العامري عقب اجتماع الحنانة مع الصدر
08:40 | 2021-12-29
وفاة مدرب عراقي خلال إلقائه محاضرة لفريقه - عاجل
8.68%
07:35 | 2021-12-29
وفاة مدرب عراقي خلال إلقائه محاضرة لفريقه - عاجل
07:35 | 2021-12-29
بالفيديو.. &quot;مشاهد رعب&quot; غربي بغداد والسبب الكهرباء
Play
8.35%
15:30 | 2021-12-29
بالفيديو.. "مشاهد رعب" غربي بغداد والسبب الكهرباء
15:30 | 2021-12-29
المزيد
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.