بالفيديو.. طالبان تدمر اجهزة التلفاز وتجبر رجلا على أداء اليمين بعدم مشاهدته

The Taliban making the people of Afghanistan destroy their TVs and make them promise that they won’t watch tv again, all the while recording the destruction on their cell phones to share on the internet… irony dies everyday in this part of the world



pic.twitter.com/i4mmzVZTw2 — Khurram Qureshi (@qureshik74) December 29, 2021

#Taliban fighters purportedly destroy musical instruments in #Afghanistan. Molvis in #Pakistan were also against TV, Radio and other modes of entertainment before they jumped on the bandwagon and now benefit from these platforms.#Talibans may do the same in due course. #Kabul pic.twitter.com/ozxtJDzfnL — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) December 29, 2021

وظهرت عناصر من "طالبان" مجتمعين حول رجل يقسم بأنه لن يشاهد التلفزيون مرة أخرى، لأن هذا الأمر "لا يجوز في الشريعة الإسلامية"، ومن بعد ذلك يقومون بتحطيم الجهاز وسط هتافات وتشجيع من الحشد المتواجد في المكان.واعتبر أحد المغردين على "تويتر" أن "هذا الأمر مثير للسخرية، فبينما تمنع طالبان الناس من مشاهدة التلفزيون، تقوم هي بتصوير مشاهد تحطيم التلفزيون باستخدام الهواتف وتنشرها على الإنترنت".وفي فيديو آخر، قام عناصر من "طالبان" بتدمير آلات موسيقية من بينها الأرغن. وعلق الصحفي الباكستاني على الفيديو قائلا: "على الرغم من تدمير طالبان للآلات الموسيقية، إلا أن الأمور يمكن أن تتغير في المستقبل".وبموجب حكم "طالبان"، تحظر الموسيقى والترفيه ولا يسمح للنساء بالعمل أو الدراسة ولا يسمح لهن بمغادرة المنزل إلا عندما يرافقهن أحد الأقارب الذكور.